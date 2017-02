खत्म हुआ इंतजार, अब मिलिए 'अनारकली ऑफ आरा' की रंगीन टोली से

स्वरा भास्कर की अपकमिंग फिल्म 'अनारकली ऑफ आरा' की रिलीज डेट की घोषणा के साथ ही इस फिल्म की हर जगह चर्चा होने लगी है। 'निल बट्टे सन्नाटा' के बाद स्वरा से दर्शकों की एक अलग उम्मीद बंध गई है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अब उनकी आगामी फिल्म 'अनारकली ऑफ आरा' से भी लोगों को कुछ नया देखने की उम्मीद है।'

बता दें कि फिल्म आरा की एक देसी गायिका के जीवन पर आधारित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अश्लील गाने गाती है।

Discover the world of 'Anaarkali of Aaraah'. Miliye Anarkali Aur Uski Toli Se! Arriving at theatres near you on 24th March! #AnaarkaliTroupe pic.twitter.com/CJaU49MFMW