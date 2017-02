'अनारकली ऑफ आरा' का पहला पोस्टर लॉन्च, देसी लुक में नजर आईं स्वरा

स्वरा भास्कर की अपकमिंग फिल्म 'अनारकली ऑफ आरा' का पहला टीजर पोस्टर सामने आ गया है। इस फिल्म में स्वरा भास्कर आरा जिले की एक देसी गायिका का किरदार निभा रही हैं, जो मेलो, शादी-ब्‍याह और स्‍थानीय आयोजनों में गाती है।

फिल्म का पोस्टर काफी आकर्षक है। पोस्टर में स्वरा देसी लुक में नजर आ रही हैं। स्वरा अपने हाथ में दिल के शेप का एक बैनर भी पकड़े हुई हैं जिसमें लिखा है, 'आ रही है देसी तंदूर... अंग्रेजी में ओवन, अनारकली अंगारा फ्रोम इंगलिसपुर, आरा।'

Eye-catching first look of Swara Bhaskar’s next film #AnaarkaliOfAaraah... Costars Sanjai Mishra, Pankaj Tripathi... 24 March 2017 release. pic.twitter.com/fsct8hIDxb