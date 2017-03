'अनारकली...' रिव्यू:फिल्म देखो फिर जानोगे,क्यों है अनारकली देसी तंदूर

नई दिल्ली, इति शरण

First Published:23-03-2017 11:24:02 PM Last Updated:23-03-2017 11:39:15 PM

फिल्म की शुरुआत में शायद आपको लग सकता है कि आप किसी सिनेमा हॉल में नहीं बल्कि किसी लोकल मेले का नजारा देख रहे हैं। मेले की आवाज, रंगीन लाइट और स्टेज पर देसी कलाकार का रंगीन नाच। फिल्म रंगीन नाच दिखाने वाली कलाकार की बेरंग जिन्दगी की कहानी है। फिल्म एक औरत की मर्जी की बता करता है। एक सीन में अनारकली कहती है, 'मैं खुद को कोई सती सावित्री नहीं कह रही। बंद कमरे की बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भरी महफील में हमें नंगा कर दिया जाए।' फिल्म में ना ही कोई हीरो हीरोइन की लव स्टोरी है ना ही कोई रोमांटिक गाना है। कुल मिलाकर फिल्म डांसिग अरांउड द ट्री टाइप की फिल्म नहीं है। यह एक औरत के जीवन के सच और संघर्ष की कहानी है। फिल्म में दिखाया गया है कि अनारकली में नॉटीनेस है, वो स्टेज में डांस करते वक्त लोगों को अपनी अदाओं से खुब बहलाती भी है। सड़क पर चलते समय उसमें एक अलग ही तेवर है। लेकिन जब कोई उसे जबरन अपनी संपत्ति समझता है तो उसके लिए वो अंगारा भी बन जाती है। जी हां, देसी तंदूर, अंग्रेजी में देसी ओवन। कई लोगों ने देसी तंदूर वाली लाइन पर आपत्ति भी जताई थी। मेरे ख्याल से उन लोगों को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। किसी सच्चाई को दिखाने के लिए बिना कोई पर्दा डाले चीजें दिखानी पड़ती हैं, फिल्म के निर्देशक ने ठीक वही काम किया है। फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि अनारकली सच में तंदूर है... एक ऐसी तंदूर जो बताती है, 'मेरे से दूर रहना वरना जल जाओगे।' पिंक के 'ना' से थोड़ा विस्तार लिए हुए है अनारकली का 'ना' पिंक फिल्म में भी एक स्त्री की मर्जी की बात कही गई थी। फिल्म में कहा गया था कि 'नो' मतलब 'नो'। मगर यहां कहे गए 'ना' का विस्तार उस 'ना' से थोड़ा अलग है। यहां एक ऐसी औरत के 'ना' की बात कही गई है, जिसके लिए समाज यह धारणा ही बना लेता है कि वो आसानी से आपके लिए उपलब्ध है। जबकि फिल्म में अनारकली अपना विरोध जताकर और उस विरोध की लड़ाई लड़कर यह बताती है, 'जबतक मर्जी नहीं तब तक उसे कोई छू भी नहीं सकता।' फिल्म के दो इमोशनल सॉन्ग आपको भावुक कर सकते हैं। सोनू निगम की आवाज में गाया गया गीत 'मन बेकैद हुआ' सीन को काफी प्रभावशाली बनाता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में अनारकली काफी दमदार है। अनाकरली का बदला और अंत में उसका स्टेज शो, आपके झकझोर देने का काम करेगा। अनारकली ऑफ आरा एक म्यूजिकल फिल्म है और अंत में म्यूजिकल तरीके से ही अनाकरली के बदले के सीन को भी दर्शाया गया है। अनारकली के उस स्टेज परफॉर्मेंस में एक गजब का तेवर दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक औरत का विद्रोह दिखता है। उसका नाच एक तांडव नाच के रूप दर्शाया गया है, जिसमें वो कहती है, 'वीसी साहब अगली बार से चाहे वो बाजारू औरत हो या उससे थोड़ी कम या फिर आपकी बीवी ही क्यों ना हो उसकी मर्जी के बिना हाथ मत लगाईएगा' जबरदस्त अभिनय का जादू जहां तक अभिनय की बता है तो इसे स्वरा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने आरा की देसी गायिका के किरदार को बखूबी जिया है और लोगों के सामने एक देसी गायिका की इमेज गढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिल्म में स्वरा के ढुमके तो दीवाना बनाएंगे ही लेकिन कई बार पंकज त्रिपाठ भी आपको झुमने पर मजबूर कर देंगे। उनका बॉडी लैंग्वेज भी कमाल का लगा है आपको वो अपने अंदाज से हंसाने का भी काम करेंगे। संजय मिश्रा को अभिनय करने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। उनका अभिनय बिलकुल वास्तविक लगता है। फिल्म आंखो देखी के जैसे ही इस फिल्म में भी उन्होंने अपने अभिनय के जरिए फिल्म में जान डालने का काम किया है।

लो बजट का अलग मजा एक लो बजट की फिल्म का एक सकरात्मक पहलू ही देखने को मिला है। फिल्म काफी वास्तविक लगी है। आपको फिल्म देखने पर लगेगा कि आप बिहार के किसी शहर की ही यात्रा कर रहे हैं। अविनाश दास की पहली फिल्म के रूप में यह फिल्म काबिलेतारिफ है। जिसमें मसाला फिल्मों का चकाचौंध नहीं है, मगर एक देसीपना है। हालांकि फिल्म के डायलॉग बहुत प्रभावशाली नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन इतने जबदस्त गानों के आगे उसकी कमी कुछ खास नहीं खलती है। स्टार- **** (4)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web