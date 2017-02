'अनारकली ऑफ आरा' का टीजर लॉन्च, मिलिए आरा की इस देसी अनारकली से

'अनारकली ऑफ आरा' का पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर में स्वरा भास्कर का देसी अंदाज कमाल का लग रहा है। उनका स्टेज में आने का अंदाज और देसी अंदाज में अपना परिचय देना आपको अनारकली की दुनिया में ले जाने का काम करेगा। अनारकली की यह पहली झलक ही लोगों को फिल्म देखने के लिए मजबूर कर सकती है।

स्वरा भास्कर की इस फिल्म का टीजर उनकी दोस्त सोनम कपूर ने लॉन्च किया। उन्होंने ट्विटर पर टीजर शेयर करते हुए लिखा है, 'इसे देखा, बेदह पसंद आया, आप लोगों के सामने पेश है अनारकली ऑफ आरा।'

Seen this! Loved this! Presenting you the #AnaarkaliAaraahTeaser https://t.co/y1BLrrVedU @reallyswara you are magnificent in this.