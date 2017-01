सुशांत ने मां के लिए लिखी कवीता, पढ़ कर आंखें हो जाएंगी नम

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:26-01-2017 09:06:12 PM Last Updated:26-01-2017 09:06:12 PM

टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आज बॉलीवुड में खास मुकाम पर पहुंच गए हैं। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी आज सुशांत की जिंदगी में एक खुशी की कमी है और वो कमी है उनकी मां की। अपनी मां को याद करते हुए सुशांत ने इंस्टाग्राम पर उनको लेकर दो इमोशनल कविता लिखी हैं। ये कविता सुशांत ने अगस्त में लिखी थी, लेकिन इसे शेयर उन्होंने अब किया है। बता दें कि कुछ समय पहले ही सुशांत ने अपनी मां के लिए टैटू भी बनवाया था। इस टैटू में उन्होंने मां-बेटे की इमेज बनवाई है। बता दें, सुशांत की मां अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। A photo posted by Sushant Singh Rajput (@sushantsinghrajput) on Dec 13, 2016 at 7:47pm PST आगे की स्लाइड में पढ़ें सुशांत की कविता-

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: sushant singh rajputs poem for his mother will bring tears to your eyes

From around the Web