बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आने वाली फिल्म 'चंदा मामा दूर के' में निभाए जाने वाले किरदार के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुशांत ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें 'अपोलो-11' और 'चंदा मामा दूर के अपोलो प्रोग्राम' टाइटल के जर्नल्स नजर आ रहे हैं।

'अपोलो-11' वह अंतरिक्षयान था, जो पहले दो इंसानों को लेकर चांद पर गया था। वे अमेरिकी नागरिक थे। सुशांत ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं हमेशा इस बात पर आश्चर्यचकित होता था कि (नील) आर्म्सट्रांग, बज (एल्ड्रिन) और माइकल (कोलिन्स) को चांद पर नौ दिनों तक कैसा महसूस हुआ होगा। अब मुझे पता चला...।'

I'd always wondered how Armstrong, Buzz & Michael were feeling during those 9 days to the Moon. Well,now i know:) #flightjournal #Apollo11 pic.twitter.com/Yza3cFiqgK