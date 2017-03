VIDEO & PICS: हसबैंड डेनियल के साथ Beach वैकेशन पर हैं सनी लियोनी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:24-03-2017 09:22:56 AM Last Updated:24-03-2017 09:22:56 AM

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी आज कल हसबैंड डेनियल वेबर के साथ मैक्सिको में छुट्टियां बिता रही हैं। सनी मैक्सिको की बीच पर जमकर मस्ती कर रही हैं, इस दौरान के फोटोज और वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। लियोनी के हसबैंड डेनियल ने भी बीच पर इंजॉय के दौरान की तस्वीरें ट्विटर के जरिए शेयर की हैं। उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सनी की प्रोफेश्नल लाइफ की बात करें तो चर्चा है कि वो इंटरनेशनल पॉप स्टार जस्टिन बीबर के साथ मई में इंडिया में परफॉर्म करेंगी। जस्टिन का कॉन्सर्ट 10 मई को मुंबई में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कॉन्‍सर्ट में सनी लियोनी भी जस्टिन के साथ डांस करती हुई दिख सकती हैं। Mexico !!! With @SunnyLeone pic.twitter.com/qu2px79dvs — Daniel Weber (@DanielWeber99) March 23, 2017 सनी ने इसी साल जनवरी में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' में आइटम नंबर 'लैला ओ लैला' पर परफॉर्म किया था। अपने आइटम नंबर को लेकर सनी ने इनोसेंस बात की थी, जो कि काफी चर्चा रही थी। सनी का कहना था कि वह 'आइटम नंबर' का मतलब नहीं समझतीं। उन्होंने कहा था, 'मुझे लगता है कि गाना फिल्म की कहानी को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं नहीं समझती कि आइटम नंबर शब्द का क्या मतलब होता है।' आगे की स्लाइड में सनी की तस्वीरें और वीडियो...

Web Title: sunny leone on beach vacation in mexico with her hubby daniel weber see photos and video

