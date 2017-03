चंदू ने भी छोड़ दिया दोस्त का साथ, सेट पर रो पड़े कपिल

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई वाला विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हाल ही में फिल्म 'नाम शबाना' के प्रमोशन के लिए तापसी पन्नू और मनोज बाजपेयी शो पर पहुंचे। शो की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन फिर शो के दो मुख्य किरदार सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर ने शूटिंग करने के लिए मना कर दिया। काफी कोशिशों के बाद जब दोनों नहीं मानें तो शूटिंग ही कैंसल कर दी गई।

खबरों के मुताबिक, कपिल उस दौरान काफी दुखी और निराश नजर आ रहे थे और मनोज बाजपेयी के सामने ही रो पड़े। कपिल ने दोनों को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

खबर ये भी आ रही है कि सोनी टीवी ने नवजोत सिंह सिद्धु को कपिल, सुनील और चंदन के बीच सुलह कराने की जिम्मेदारी दी है।

चंदन ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्हें शो से फोन आया था, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया था। बता दें कि सुनील के साथ मारपीट वाली खबरों के सामने आने के बाद कपिल ने सोशल साइट्स पर सफाई भी दी और सुनील ग्रोवर से माफी भी मांगी। जिसके बाद सुनील ने भी कपिल की बात का तगड़ा जवाब दिया।

Paji @WhoSunilGrover sry if I hurt u unintentionally.u knw vry well how much I luv u. M also upset .love n regards always:)