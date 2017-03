गलत एंगल PICS लेकर लिखे भद्दे कैप्शन, सोनम ने ली क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की एक इवेंट में पहनी हॉट ब्लैक ड्रेस हाल ही में खूब चर्चा में रही थीं। गलत एंगल से तस्वीरें छापने और हेडिंग लिखने वालों की सोमन ने ट्विटर के जरिए खिंचाई की है।

सोनम कपूर ने कुछ अखबारों टैग करते हुए लिखा, 'मैं अपनी ड्रेस में बेहद सहज थी। मैंने कुछ काम की बातें भी की थीं, पर आप लोग सिर्फ इसे ही रिपोर्ट कर रहे हैं।'

सोनम ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, 'सेक्सिएस्ट बकवास। फोटोग्राफर्स ने ये तस्वीरें अपने तरीके से ली। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने शरीर पर गर्व है।

sexist nonsense. The photogs went out of their way to take these pics.. and frankly I don't give a damn,I'm proud of my body!