VIDEO: सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्रियंका को किया प्रपोज! मिला ये जवाब

बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा को सिद्दार्थ मल्होत्रा ने शादी के लिए प्रपोज किया है। सिद्धार्थ-प्रियंका का खूबसबरत वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि ये प्रपोजल रियल लाइफ में नहीं, रील लाइफ में हुआ है।

प्रियंका और सिद्धार्थ ने एक हीरे का एड शूट किया है, जिसमें सिद्दार्थ प्रियंका को काफी रोमांटिक अंदाज में प्रपोज कर रहे हैं।

इस एड को प्रियंका ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। प्रियंका ने एड के साथ लिखा, 'To all the future husbands, here are some proposal goals'। जिसे महज एक दिन में ही (खबर लिखे जाने तक) फेसबुक पर 1.6 मिलियन व्यूज और 9,593 शेयर और 115k लाइक्स मिल चुके हैं।

