IN PICS: बिन शराब हुई 'रईस' की सक्सेस पार्टी, SRK सहित सबने किया धमाल

'रईस' की सफलता पर सोमवार को सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया था। इस दौरान फैन्स की दीवानगी भी खूब देखने को मिली। पार्टी के पहले पुणे में 'रईस' की टीम को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित थे और भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे।

सक्सेस पार्टी में शाहरुख, नवाजुद्दीन सहित टीम के बाकि लोग 'रईस' का डायलॉग लिखा टी-शर्ट पहने हुए थे। इस दौरान सब काफी मजाकिया मूड में भी नजर आएं। पार्टी में सनी लियोनी का भी खूब जलवा देखने को मिला। शाहरुख की यह सक्सेस पार्टी इसलिए भी खास थी क्योंकि इस पार्टी को ड्राई पार्टी के रूप में आयोजित किया गया था। पार्टी में शराब का कोई जाम नहीं छलका।

Raees Aa Gaya... Aur Chha Gaya! Pune mein... Did any of you get to see @iamsrk today? pic.twitter.com/J9CpJdT8p8