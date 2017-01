सानया के 'SRK पोज' पर किंग खान ने किया रिप्लाई, फातिमा हुई JEALOUS!

'दंगल' की एक्ट्रेस सानया मल्होत्रा ने शाहरुख खान के गाने 'मितवा' पर उनका सिगनेचर पोज किया था, जिसपर शाहरुख ने क्यूट रिप्लाई किया है। सानया द्वारा किया गया शाहरुख के सिग्नेचर पोज का वीडियो काफी वायरल हुआ था। शाहरुख ने इस वीडियो के रिपलाई में सनाया के लिए लिखा, 'हमें तुम से सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छा'

@sanyamalhotra07 will have to relearn from u. Fantastic. https://t.co/5AbqICigav