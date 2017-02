OH NO! 'बाहुबली: द कॉनक्लूजन' का हिस्सा नहीं हैं शाहरुख खान

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इस साल रिलीज हो रही फिल्म 'बाहुबली: द कनक्लूजन' का हिस्सा नहीं हैं। फिल्म के निमार्ताओं ने इससे जुड़ी सभी खबरों पर सफाई देते हुए जानकारी दी है।

फिल्म के आधिकारिक ट्विटर से जारी संदेश में कहा गया है, 'हम अपनी फिल्म में शाहरुख को देखना पसंद करेंगे। कौन नहीं चाहेगा? हालांकि, दुभार्ग्य से यह अफवाह है! सच नहीं!'

We would have loved to have @iamsrk in our movie ! Who wouldn't ? But unfortunately it's a rumour! Not true ! #Baahubali2