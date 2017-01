IN PICS: 'भाभी जी...' की 'अनिता भाभी' यहां एंजॉय कर रही हैं Honeymoon

टीवी का पॉपुलर शो 'भाभी जी घर पर है' कि अनिता भाभी यानि सौमया टंडन शादी के बाद अब स्विट्जरलैंड में अपना हनूमीन एंजॉय कर रही हैं। अपने हनीमून की तस्वीरें सौमया ने ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। बता दें कि सौमया ने अपने ब्वॉयफ्रेंड सौरभ देवेंद्र सिंह के साथ प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। शादी बहुत ही आम तरीके से हुई, इसमें सिर्फ फैमली मेंबर्स और करीबी दोसेत ही मौजूद थे। खबरों की मानें तो दोनों 10 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे।

Became kids again in r 1st skiing class. Learning,Falling,rising, together. In a new class of life with marriage hope v hav fun along d way pic.twitter.com/QCVlPj36mD