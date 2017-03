रिव्यू: शो से गए 'मशहूर गुलाटी', उड़ी कपिल शर्मा के चेहरे की हंसी

'द कपिल शर्मा शो' जब शनिवार रात 9 बजे टेलीकास्ट हुआ तो सबको उम्मीद थी कि उन्हें डॉ.मशहूर गुलाटी (सुनील ग्रोवर) देखने को मिल जाएगें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह थी कि कई लोगों को निराश होना पड़ा और कपिल के चेहरे पर भी वो कमी देखी जा सकती थी।

मशहूर गुलाटी ही नहीं शो में दादी (अली असगर) और नंदू चाय वाला (चंदन) भी शनिवार को शो में नजर नहीं आए। इस वजह से सारे शो की जिम्मेदारी कपिल के कंधों पर ही नजर आई। कपिल ने काफी हद तक उसे संभालने की कोशिश की और इस कोशिश में उनका साथ देते नजर आए क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन स्टेज पर अच्छे साथी की कमी कपिल को जरूर खली। हालांकि स्टेज पर साथ देने के लिए कपिल के दो पुराने साथी सुमोना और किकू शारदा मौजूद थे।

शो में सुमोना के साथ एक डायलॉग के दौरान कपिल शर्मा अपने पुराने साथी कलाकार का नाम लेते हैं, लेकिन वो भी सीधा नहीं। बल्कि वो सुमोना को कहते हैं कि ये तो तुमने अपने बाप से सीखा है। हालांकि बाद में वह इससे भी परहेज करते नजर आए।

शानिवार को शो में मनोज वाजपेयी और तापसी पन्नू अपनी फिल्म 'नाम शबाना' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। वैसे अमूमन कपिल को फिल्म एक्ट्रेस के साथ फ्लर्टिंग करते हुए देखा जाता है लेकिन शो में चल रहे विवाद का असर उनकी फ्लर्टिंग के अंदाज में भी नजर आया।

कपिल के शो के बाद ट्विटर पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। पढ़ें किसने क्या कहा....

Without Dr #Gulati the Kapil Sharma show looking like लिट्टी बिना चोखा

Come back man missing your comedy.@WhoSunilGrover