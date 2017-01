भंसाली पर हमले के बाद बॉलीवुड स्टार्स ने Twitter पर निकाली भड़ास

मुंबई, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:28-01-2017 03:11:29 PM Last Updated:28-01-2017 03:11:29 PM

फिल्मकार संजय लीला भंसाली पर राजपूत समुदाय के एक समूह ने शुक्रवार को कथित रूप से हमला कर दिया। घटना के बाद भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' की जयपुर में जयगढ़ के किले में हो रही शूटिंग को रोक दिया गया। भंसाली के उपर हुए हमले की पर फिल्म जगत के सभी लोगों ने एक सुर में आलोचना की और इसे मूर्खतापूर्ण और लोकतंत्र का मजाक करार दिया।

इस घटना को लेकर प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर, अनुराग कश्यप, अनुष्का शर्मा जैसे स्टार्स ने मीडिया पर अपना गुस्से को इजहार किया है।

करण ने ट्वीट किया, संजय लीला भंसाली के साथ आज जो कुछ हुआ उसे मैं भूल नहीं पा रहा। बेबस महसूस कर रहा हूं और गुस्से में हूं। यह हमारा भविष्य नहीं हो सकता। फिल्म निमार्ता और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किसी बात का हल नहीं है। कथित इतिहासकार और नैतिक पुलिस, यह घणास्पद है।

Am appalled at what has happened with Sanjay Bhansali....this is the time for all us as an industry to stand by our people and fraternity!! — Karan Johar (@karanjohar) 27 January 2017

Having been through many instances of turmoil during a film shoot or release...i understand Sanjay's emotion at this point...I stand by him. — Karan Johar (@karanjohar) 27 January 2017

अनुराग कश्यप ने भी फिल्म जगत से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने लिखा, क्या एक बार फिर फिल्म जगत साथ आकर कदम उठा सकता है और इन बकवास करने वाले लोगों के दबाव में आने से इनकार कर सकता है। कश्यप ने कहा, करणी सेना को शर्म आनी चाहिए। आपके कारण मैं राजपूत होने पर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं।

At the same time Shame on you Karni Sena, you make me feel ashamed to be a Rajput.. bloody spineless cowards .. — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) 27 January 2017

Can once the whole film industry come together and take a stand, and refuse to be a pony that all bullshit and bullshitters ride on?? — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) 27 January 2017

भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी में काम करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि वह इस घटना से दुखी हैं। उन्होंने लिखा है, संजय लीला भंसाली के साथ जो कुछ हुआ उससे मैं दुखी हूं।

It's appalling to hear what happened to #SanjayLeelaBhansali .im so saddened..Violence is not what our forefathers taught us.. — PRIYANKA (@priyankachopra) 27 January 2017

भंसाली के साथ गुजारिश में काम करने वाले एक्टर रितिक ने कहा कि इस घटना से वह गुस्से में हैं।

Mr. Bhansali , Sir. I stand with you. This is so infuriating!!!! — Hrithik Roshan (@iHrithik) 27 January 2017



फरहान ने भी फिल्म जगत के लोगों से एकजुट रहने की अपील की है।

My fellow film folk, if we do not unite now against these recurring incidents of bullying, it's going to get much worse. #IstandbySLB — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) 27 January 2017

फिल्म निमार्ता और निदेर्शक राम गोपाल वर्मा ने कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की है।

Bhansali is an artiste and if any country cannot protect its artistes from street hooligans it doesn't deserve to be called a country — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 27 January 2017

मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रजेंट करेंगी रोश्मिता, जानें 7 खास बातें

भंसाली पर हमले से बॉलीवुड नाराज, मंत्री बोले- गुस्सा आना स्वाभाविक