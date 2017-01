हिरानी ने शुरू की रणबीर स्टारर संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग 

फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग शरू कर दी है। फिल्म की टीम काफी उत्साहित है। बायोपिक में संजय की भूमिका में एक्टर रणबीर कपूर दिखाई देंगे। बायोपिक में कथित तौर पर विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर भी नजर आएंगी।

हिरानी ने शनिवार को ट्विटर पर कहा, 'संजय दत्त की फिल्म का पहला शॉट लिया गया। मजाकिया दृश्य। फिल्म की टीम के बीच उत्साह।' रणबीर की हाल ही में 'ऐ दिल है मुश्किल' रिलीज हुई थी, जिसका निदेर्शन करण जौहर ने किया था।

First shot taken now for Sanjay Dutt's biopic. Canning a very funny scene. Excitement in cast and crew.