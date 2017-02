संजय ने शुरू की कमबैक फिल्म 'भूमि' की शूटिंग, देखें PICS

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने अपनी कमबैक फिल्म 'भूमि' की शूटिंग शरू कर दी है। संजय फिल्म की शूटिंग आगरा में कर रहे हैं। यह फिल्म एक पिता और बेटी के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें अदिती राव हैदरी संजय की बेटी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी।

काला हिरण मामला: जल्द आ सकता है सलमान पर फैसला, मार्च में अगली सुनवाई

एक इंटरव्यू में संजय ने कहा- मैं उन स्क्रिप्ट की तलाश में हूं जो स्क्रीन पर मेरी छवि बदलें। मैं कुछ अलग लेकिन शक्तिशाली करना चाहता हूं। भूमि एक भावनात्मक और संवेदनशील ड्रामा फिल्म है जिसमें एक पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाया गया है।

#Bhoomi shooting commences in Agra... Check out Sanjay Dutt and Aditi Rao Hydari's look from the film... Omung Kumar directs. pic.twitter.com/k9yO4YsGnb