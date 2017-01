FINALLY CONFIRMED: 'ट्यूबलाइट' में साथ दिखेंगे सलमान-शाहरुख

सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान निर्देशक कबीर खान की आने वाली फिल्म 'ट्यूबलाइट' में साथ दिखेंगे। पिछले कुछ वक्त से शाहरुख के इस फिल्म में मेहमान भूमिका में आने की खबरें थी। अब सलमान खान फिल्म्स (एसकेएफ) के सीओओ (Chief Operating Officer) अमर बूटाला ने खबरों की पुष्टि की।



बूटाला ने ट्वीट किया, जब सेट पर भारत के दो सबसे बड़े सुपरस्टार साथ हों तो जादू होगा ही। ट्यूबलाइट को और अधिक खास बनाने के लिए शुक्रिया शाहरुख खान।

When u have 2 of india's biggest superstars on set its MAGIC!Thank u @iamsrkfr making #Tubelight even more special! @BeingSalmanKhan #skf