BB10 Grand Finale में होगी सलमान के अलावा इनकी धासू परफॉर्मेंस

रियलिटी शो 'बिग बॉस' का फाइनल इस बार और भी भव्य होगा जिसमें शो के होस्ट सलमान खान और रितिक रोशन की परफॉर्मेंस हो सकती हैं। 'बिग बॉस 10' का अब आखिरी दौर है जिसमें कल अंतिम चार प्रतिभागियों मनवीर गुर्जर, बानी जे, लोपामुद्रा राउत और मनु पंजाबी की किस्मत का फैसला होगा। फाइनल का प्रसारण कल कलर्स चैनल पर किया जाएगा।

. @bani_j justifies herself that she had not been selfish on the show. Do you agree with her justification? #BB10GrandFinale pic.twitter.com/KoGuTprGoE



फाइनल में सलमान के साथ कुछ अन्य कलाकारों की धमाकेदार प्रस्तुतियां देखने को मिल सकती हैं। सलमान अपने लोकप्रिय गानों मेरा ही जलवा, आज की पार्टी आदि पर प्रस्तुति देंगे। शो से बाहर हो चुके प्रतिभागी गौरव चोपड़ा, रोहन मेहरा, मोनालिसा, नीतिभा कौल, लोकेश कुमारी और नवीन प्रकाश भी प्रस्तुति देंगे। ये सभी केवल मंच पर नहीं बल्कि 'बिग बॉस' के घर में भी प्रस्तुति दे सकते हैं।



Tune in now to see what our panel has in store for our finalists as all the drama unfolds! #BB10GrandFinale pic.twitter.com/DdTffjEy7t