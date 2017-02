रणवीर के कपड़े का बना मजाक, माचिस की तीली और मच्छरदानी से की तुलना

रणवीर सिंह हमेशा अपने फैशन स्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं। वो कई बार ऐसे कपड़े पहनकर किसी पार्टी या अवॉर्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं कि सबकी निगाहें उनपर ही टिक जाती हैं।

इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। रणवीर, शाहिद कपूर की बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसा पहनकर आएं कि सबकी नजर उनपर ही टिक गई। रणवीर के इस कपड़े का सोशल साइट पर काफी मजाक बन रहा है। रणवीर सफेद रंग का फैशनेबल आउटफिट पहन कर पार्टी में पहुंचे थे। जो पूरी तरह से कवर था। रणवीर की फोटो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वो वायरल होने लगी और लोग उनका खूब मजाक बनाने लगे।

किसी ने रणवीर की माचिस की तीली से तुलना कर दी तो किसी ने कहा, पुरानी मच्छरदानी पहनकर आए हैं रणवीर।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'जब मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ पहनने के लिए कहता हूं तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता।

"This is not what I meant when I asked you to wear protection." pic.twitter.com/8RYPCl2N4X