जानें बॉक्स ऑफिस पर कितना रंग जमा सकी सैफ, शाहिद और कंगना की 'रंगून'

रिलीज से पहले ही अपने गानों से लोगों को दिल जीतने वाली फिल्म 'रंगून' के पहले दिन की कमाई कुछ खास नहीं रही। सैफ अली खान, शाहिद और कंगना की जोड़ी भी दर्शकों को मूवी हॉल तक खींचने में कामयाब नहीं रही।

फिल्म ने पहले दिन 6.07 करोड़ की कमाई की है। फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई का आंकड़ा ट्विटर के जरिए बताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'शुक्रवार को फिल्म ने 6.07 करोड़ की कमाई की है। फिल्म को आगे टिके रहने के लिए शनिवार और रविवार को बेहतर कमाई करनी पड़ेगी।'

#Rangoon has a dismal start... Fri ₹ 6.07 cr. India biz... Will need to show massive growth on Sat + Sun to sustain and survive.