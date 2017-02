रामजस मामले पर बोलीं स्वरा, 'राष्ट्रवाद कहो या कुछ और हिंसा गलत है'

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने रामजस कालेज घटना की निंदा की है। स्वरा ने कहा हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। पिछले सप्ताह दिल्ली विश्वविद्यालय का रामजस कालेज संघर्षस्थल में तब्दील हो गया था जब वाम सम्बद्ध आइसा और आरएसएस समर्थित एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प हो गई थी जिसमें कई लोग घायल हो गए थे।



स्वरा ने कहा कि हिंसा का सहारा लेने की बजाय लोगों को मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू की एक छात्रा होने के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगी कि हिंसा को किसी भी संदर्भ में जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप उसे बाद में राष्ट्रवाद या और कुछ और कह सकते हैं लेकिन हिंसा गलत है। यदि बहस है उसे बातचीत के जरिये सुलझाया जाना चाहिए।

झड़प जेएनयू छात्रों उमर खालिद और शेहला राशिद को कल्चर आफ प्रोटेस्टस विषयक एक सेमिनार में बोलने के लिए आमंत्रित करने को लेकर शुरू हुई थी। एबीवीपी के विरोध के बाद सेमिनार रद्द कर दिया गया था।

जानेमाने गीतकार जावेद अख्तर ने आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रा गुरमेहर कौर पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा और इसे अत्यंत पक्षपातपूर्ण बताया। अख्तर ने इसके साथ ही क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और पहलवान योगेश्वर दत्त पर भी निशाना साधा जिन्होंने गुरमेहर को उसका अभियान मैं एबीवीपी से नहीं डरती वायरल होने के बाद उसके खिलाफ ट्वीट किये थे।

अख्तर ने ट्वीट किया, यदि कोई बमुश्किल साक्षर खिलाड़ी या पहलवान एक शहीद की शांतिप्रिय पुत्री को ट्रोल करता है तो यह समझा जा सकता है लेकिन कुछ पढ़े लिखे व्यक्तियों को क्या हो गया है।



