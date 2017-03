रामगोपाल वर्मा ने यूपी के सीएम को लेकर किया ये ट्वीट, पढ़ें क्या बोले

बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा अपने ट्विट्स को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। अब हाल ही में उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने यूपी के सीएम को पीएम नरेंद्र मोदी से कम्पेयर करते हुए लिखा, 'योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है वो हमारे पीएम से भी बेहतर हैं। मुझे आशा है कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे।'

Yogi Adityanath is fantastic ..I think he is better than Narendra Modi ..I hope he becomes the next prime minister