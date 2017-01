'रईस' का एक और टीजर आया सामने, शाहरुख ने कहा-बैट्री नहीं बुलाने का

शाहरुख की फिल्म 'रईस' की रिलीज को अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में फिल्म का प्रमोशन भी जोर-शोर से किया जा रहा है। अभी तक सामने आया फिल्म का टीजर और फिल्म के गानों ने लोगों के बीच धूम मचा दी है। अब इस फिल्म का एक और टीजर सामने आया है। जिसे शाहरुख ने शेयर करते हुए लिखा है, 'कुछ ऐसा होता है जब आप रईस को बैट्री बुलाते हैं।'

इस टीजर में शाहरुख को सब बैट्री बुला रहे हैं, लेकिन शाहरुख एक जगह बोलते हैं 'बैट्री नहीं बुलाने का' और वह गुस्से में लोगों की धुनाई करने लगते हैं। लेकिन इसी टीजर में रईस का एक और रूप भी देखने को मिलता है, प्यार वाला रूप। रईस को जब उसकी हीरोइन (माहिरा खान) बैट्री बुलाती है तो शाहरुख गुस्सा नहीं होते बल्कि मुस्कुराते हैं।

इस टीजर को देखकर तो यह साफ हो रहा है कि रईस को फिल्म में सब बैट्री बुलाते हैं, जो रईस को बिलकुल भी पसंद नहीं है।

