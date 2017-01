बॉक्स ऑफिस पर चली 'मियां भाई' की डेयरिंग, 21 करोड़ पीछे है 'काबिल'

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' और रितिक रोशन की 'काबिल' की बॉक्स ऑफिस पर तकरार जारी है। कमाई के मामले में 'रईस' 'काबिल' को पीछे छोड़ रही है। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 'रईस' ने तीन दिन में 27 जनवरी तक देश भर में 59.83 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Raees Wed 20.42 cr, Thu 26.30 cr, Fri 13.11 cr. Total: ₹ 59.83 cr. India biz... All set for a big Sat and Sun. — taran adarsh (@taran_adarsh) 28 January 2017

यूके (3.02 करोड़) और ऑस्ट्रेलिया (2.43 करोड़) में 5.45 करोड़ की कमाई कर चुकी है।

#Raees is faring VERY WELL internationally... Total till Fri...

UK: £ 352,753 [₹ 3.02 cr]

Australia: A$ 473,096 [₹ 2.43 cr]@Rentrak — taran adarsh (@taran_adarsh) 28 January 2017

इसके अलावा दो दिन में 26 जनवरी तक UAE-GCC में फिल्म ने 9.53 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

#Raees takes UAE-GCC BO by storm... Collects $ 1.4 million [₹ 9.53 cr] on Wed and Thu. AWESOME! — taran adarsh (@taran_adarsh) 27 January 2017

अब तक फिल्म की कुल कमाई 74.81 (59.83+ 5.45+ 9.53) करोड़ हो गई है। उम्मीद है कि फिल्म वीकेंड्स में बेहतरीन कमाई करेगी।

आगे की स्लाइड में पढ़ें काबिल की कमाई