Raees vs kaabil : जानें पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' और रितिक रोशन की 'काबिल' 25 जनवरी बुधवार को रिलीज हो गई है और दोनों के ही पहले दिन के बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट आ गया है।

बुधवार को वर्किंग डे होने के बावजूद 'रईस 'ने एक दिन में 21 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं 'रईस' के साथ रिलीज फिल्म 'काबिल' ने एक दिन में 10.43 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म की कमाई की जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी है।

#Raees has a FANTASTIC Day 1... Wed ₹ 20.42 cr... Today [Thu; Republic Day] will witness HUMONGOUS biz again.