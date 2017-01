नितिभा की मनवीर से बढ़ रही थी नजदीकियां, लेकिन शो से हो जाएंगी बाहर

सलमान खान की मेजबानी वाला शो 'बिग बॉस 10' अब फिनाले के पास पहुंने वाला है, जिस वजह से अब कॉम्पटिशन काफी मुश्किल हो गया है। शो के अंत से पहले नितिभा और मनवीर के बीच नजदीकियां बढ़ ही रही थीं। लेकिन लगता है शो में दोनों का साथ सिर्फ यहीं तक का था।

जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिभा शो से बाहर हो जाएंगी। शो के शुरुआत में मनवीर और नितिभा के बीच पहले काफी लड़ाईयां होती थी, लेकिन हाल ही के एपिसोड में दोनों के बीच सब ठीक हो रहा था। बता दें कि बिग बॉस के ट्विटर हैंडल पर भी दोनों के बीच की नजदीकियों को लेकर ट्वीट किये जा रहे थे।

Looks like #NitibhaKaul & #ManveerGurjar are both confused about their friendship with each other! #BB10