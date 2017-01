'हिंद का नापाक को जवाब' का Motion Poster रिलीज, गुरमीत बोले...

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इन्सा की चौथी फिल्म 'हिंद का नापाक को जवाब' का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। फिल्म के हीरो गुरमीत राम रहीम सिंह ने अपने ट्विटर के जरिए मोशन पोस्टर रिलीज किया।

इस फिल्म के पांच पोस्टर और एक गाना रिलीज हो चुका हैं। राम रहीम ने पोस्टर लॉन्च के समय मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि यह फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। इसमें देश प्रेम की झलक है।

You've seen shades of HKNKJ in stills;now it's time for ACTION, Check Out https://t.co/hKZBzl2pYA #MotionPosterOfHKNKJ & Enjoy the thrills — Dr.GURMEET RAM RAHIM (@Gurmeetramrahim) January 22, 2017



डेरा प्रमुख ने कहा, 'हर रोज देश की सीमाओं पर वीर-जवानों के शहीद होने की खबरें मिलती हैं। ऐसी खबरें सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठता है और कुछ कर गुजरने की बात आती है। इस फिल्म में ऐसा ही कुछ करके दिखाया गया है।

For all lovely fans, here unveiling #HKNKJ5thPoster that will keep you hooked on!! Check it out! pic.twitter.com/alBUPID47L — Dr.GURMEET RAM RAHIM (@Gurmeetramrahim) January 20, 2017



उनके अनुसार फिल्म में सर्जिकल स्ट्राइक को दशार्या गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि दुश्मन को पहले प्यार से समझाया जाता है लेकिन फिर भी वह न माने तो उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है तथा उसके घर में जाकर मारा जाता है।

This must be the treat to your eyes!! Here comes #HKNKJ4thPoster. Check it out!! pic.twitter.com/d8xHGGGK6K — Dr.GURMEET RAM RAHIM (@Gurmeetramrahim) January 17, 2017

