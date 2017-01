बेटी मिशा के लिए डैडी शाहिद ने बोली सुपर क्यूट बात

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने 'नेशनल गर्ल चाइल्ड डे' के मौके पर अपनी बेटी मिशा के लिए अपना प्यार शेयर किया है। शाहिद कपूर ने पांच महीने की अपनी बेटी के प्रति अपना दुलार शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

Misha is better than anything I could ever ask for. Every girl is truly a blessing to the entire family. Happy #NationalGirlChildDay all.