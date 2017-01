डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के साथ मीका सिंह ने ली सेल्फी

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ-ग्रहण समारोह में इंडियन सिंगर मीका सिंह भी शामिल हुए। मीका ने ट्विटर पर इस समारोह की कई तस्वीरें शेयर की हैं। मीका ने ट्वीट के जरिए कहा कि वह इस समारोह में आकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मीका ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'वाशिंगटन डी.सी. में अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति के साथ प्रतिष्ठित रात्रिभोज में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है।'

What a privilege it is being in the same vicinity as @realDonaldTrump..His presence has brightened up the whole evening. pic.twitter.com/Kd9l3i2KDy