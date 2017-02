KRK ने लीक किया अमिताभ का मैसेज, BIG B को देनी पड़ी सफाई

विवादित बयानो के लिए सुर्खियों में रहने वाले एक्टर कमाल आर खान एक फिर चर्चा में हैं। इस बार केआरके ने अमिताभ बच्चन द्वारा भेजा गया एक पसर्नल मैसेज ट्विटर पर शेयर कर दिया, जिसे लेकर बिग बी को सफाई देनी पड़ी।

केआरके ने बिग बी की आने वाली फिल्म 'सरकार-3' के लिए प्रीडिक्शन की थी। केआरके की प्रीडिक्शन के जवाब में अमिताभ ने शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने कहा था कि वह बॉक्स ऑफिस पर आने वाली फिल्मों की प्रीडिक्शन करने वाले बैरोमीटर बन गए हैं। उम्मीद जताई की 'सरकार-3' के लिए की गई प्रीडिक्शन सही साबित हो।

बिग बी ने ये पसर्नल मैसेज 31 जनवरी को किया था। केआरके ने इसी मैसेज को ट्विटर पर शेयर कर दिया।

केआरके ने अमिताभ के मैसेज का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि अमिताभ उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी पर यकीन करते हैं।

This is what I have earned in my life by own talent. And this is the proof that Me Me Me KRK is the Brand today. pic.twitter.com/MPumf5fiQq