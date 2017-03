FIRST LOOK: 'इंदु सरकार' में कुछ इस अंदाज में नजर आएंगी कीर्ति

अभी कुछ दिनों पहले ही मधुर भंडारकर की फिल्म 'इंदु सरकार' में नील नितिन मुकेश का फर्स्ट लुक सामने आया था। नील नितिन इस फिल्म में संजय गांधी की भूमिका निभा रहे हैं। नील के बाद इस फिल्म की हीरोइन कीर्ति कुल्हरी का भी पहला लुक सामने आ गया है। कीर्ति जेल में बैठी हुई हैं और काफी गंभीर मुद्रा में नजर आ रही हैं। कीर्ति के चेहरे पर चोट के कुछ निशान भी दिख रहे हैं।

Check out the first look of Kirti Kulhari from #InduSarkar... Madhur also diversifies from the glam world stories he attempted earlier. pic.twitter.com/eW16OEbFR2