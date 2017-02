OMG: कैटरीना कैफ एक्टिंग छोड़ काट रही हैं लोगों के बाल!

कैटरीना कैफ इन दिनों अनुराग बासु की फिल्म 'जग्गा जासूस' की शूटिंग में व्यस्त है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि कैटरीना इस फिल्म में ना सिर्फ एक्टिंग कर रहीं, बल्कि सेट पर लोगों के बाल भी काट रही हैं।

जी हां, कैटरीना सेट पर अपने डायरेक्टर अनुराग बासु का हेयरकट करती नजर आईं। अनुराग ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में अनुराग बाल कटवाते समय चिल्लाते भी नजर आ रहे हैं।

अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैटरीना को अनुराग के बाल काटने की नौबत क्यों आ गई। दरअसल, कैटरीना ने अनुराग के साथ एक प्रैंक किया है। एक सूत्र के अनुसार, अनुराग एक प्रैंक का शिकार हुए जिसमें कैटरिना ने जबरदस्ती अनुराग का बाल काटा।

सूत्रों के अनुसार कैटरीना कैफ ने अनुराग बासु को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया, फिर कैटरीना ने ट्रिमर से अनुराग का बाल काटना शुरू कर दिया।

Katrina!! The only thing that will save that haircut now is an invisibility cloak... pic.twitter.com/kQ9p5sZjvl