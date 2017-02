Lakme Fashion Week में रैंप पर चलीं मम्मी करीना, देखें Gorgeous Pics

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:06-02-2017 09:17:59 AM Last Updated:06-02-2017 09:17:59 AM

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में फैशन डिजाइनर अनिता डोंगरे के लिए रैंप पर वॉक किया। करीना ने इस दौरान क्रीम रंग का गाउन पहना और उसपर लाइट ब्राउन रंग की लॉन्ग जैकेट पहनी। रैंप वॉक की ये तस्वीरें 'kareena kapoor updates' नाम के इंस्टाग्राम पर शेयर की गई हैं। करीना ने लैक्मे फैशन वीक 2016 के ग्रैंड फिनाले में बेबी बंप के साथ रैंप वॉक किया था, जो कि काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने पिछले साल सब्यसाची के कलेक्शन की ड्रेस पहनकर रैंप पर वॉक किया था। पिछले साल ही प्रेग्नेंसी के दैरान उन्होंने सब्यसाची के लिए पहली बार रैंप वॉक किया था। 2016 के ग्रैंड फिनाले में करीना ने भारी कढ़ाई वाला हरे रंग का लहंगा और कुर्ती स्टाइल की चोली पहनी थी। बता दें कि करीना ने 20 दिसंबर 2016 को बेटे तैमूर को जन्म दिया था। 2016 के ग्रैंड फिनाले में करीना- इस साल के ग्रैंड फिनाले में अनिता डोंगरे के साथ सफेद गाउन में करीना- #kareenakapoor at #lakmefashionweek A photo posted by Kareena Kapoor Khan Fc (@kareenakapoorupdates) on Feb 5, 2017 at 9:02am PST आगे की स्लाइड्स खें करीना की बाकी तस्वीरें

Web Title: kareena did walk ramp at the grand finale of lakme fashion week for anita dongre

