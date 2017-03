करण जौहर बने सिंगर, शेखर रवजियानी के लिए रिकॉर्ड किया 1st SONG

बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार करण जौहर अब गायक बन गये हैं। करण ने गायन में अपना हुनर आजमाया और कहा कि संगीतकार शेखर रवजियानी के लिए गाना सम्मान की बात है।

विशाल-शेखर की जोड़ी वाले शेखर रवजियानी ने माइक्रोफोन के साथ करण की एक शेयर ट्विटर के जरिए शेयर की। उन्होंने कहा कि करण ने रियलिटी शो 'दिल है हिंदुस्तानी' के लिए एक गीत गाया, जहां करण, रवजियानी, रैपर बादशाह और गायिका शलमली खोलगड़े जज कमिटी के सदस्य हैं।

तस्वीर के साथ रवजियानी ने लिखा, 'करण जौहर ने मेरे लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। एक और भूमिका बाकी है।'दिल है हिन्दुस्तानी'। 'करण ने कहा, 'शेखर सर धन्यवाद। आपके लिए गीत गाना सम्मानित होने जैसा था। मुझे आशा है कि यह मुझे पार्श्वगायन के तौर पर लंबी दूरी तक ले जाएगा। सपना पूरा हुआ।

Thank you Shekhar sir! Singing for you was an honour...I hope this leads to a long innings as a playback singer ....for me! #dreamcometrue https://t.co/c1v47ug6j6