शाहरुख-रणबीर स्टारर फिल्म बनाने के Rumours पर बोले करण जौहर

करण जौहर ने शाहरुख खान और रणबीर कपूर को लेकर अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्म को लेकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। करण ने कहा कि यह सब गलत है।

ट्रेड विश्लेषक रमेश बाला के ट्वीट के बाद ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि करण, शाहरुख-रणबीर को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। बाला ने ट्वीट किया था, कास्टिंग के बारे में बात करें। करण जौहर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में शाहरुख और रणबीर एक साथ मुख्य भूमिका में होंगे।

'नाम शबाना' की 1st स्क्रीनिंग: फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को अक्षय का सलाम

All "conjectures" on my next directorial venture are completely untrue! Am still writing my next and will only cast it when I am done....