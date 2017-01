हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल की फिल्म देखकर रो पड़े करण, ये है कहानी

हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन स्टारर फिल्म 'लॉयन' को देखकर फिल्ममेकर करण जौहर रोने लगे। दिल को छू लेने वाली कहानी में एक विदेशी जोड़ा भारतीय बच्चे सारू ब्रायलीर को गोद लेता है और बाद में उसे जन्म देने वाली मां को तलाशने में उसकी मदद करते हैं।

Cried my heart out in #LION ....and absolutely loved #DevPatel ....sad and cathartic....but so magical in many moments....