PICS: यश-रूही के लिए गौरी ने डिजाइन की Baby Nursery,करण ने कहा Thanks

बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की दोस्ती से तो सभी वाकिफ हैं। करण ना सिर्फ शाहरुख बल्कि उनके पूरे परिवार के काफी करीब हैं। शाहरुख की वाइफ गौरी खान ने करण के बच्चों यश और रूही के लिए बेबी नर्सरी डिजाइन की है।

बेबी नर्सरी की जानकारी करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए दी। करण ने दो फोटो शेयर की, पहली फोटो के साथ उन्होंने लिखा, gauri khan designs my baby nursery with so much love and care!! Love you gauri! It's the most beautiful space....

दूसरी तस्वीर के साथ करण ने लिखा, he detailing of the baby nursery.... designed with love and care by gauri khan। दोनों ही तस्वीरों में करण और गौरी नर्सरी में दिख रहे हैं।

करण जौहर के बच्चों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। उनके दोनों बच्चे प्री-मैच्योर थे, जिस वजह से वो जन्म के बाद से ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। बच्चों को घर ले जाते हुए करण की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में एक बच्चे को करण ले कर जा रहे हैं, तो एक बच्चा एक महीला के गोद में है।

आगे की स्लाइड में देखें नर्सरी की फोटोज-