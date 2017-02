बॉलीवुड को भा गई देसी तंदुर, इस स्टार ने किया अनारकली...का पोस्टर जारी

स्वरा भास्कर की फिल्म 'अनाकली ऑफ आरा' का ऑफिशियल पोस्टर सामने आ गया है। फिल्म का पोस्टर करण जौहर ने अपने ट्विटर अकांउट पर जारी किया। करण ने पोस्टर लॉन्च करते हुए फिल्म और फिल्म की हीरोइन स्वरा भास्कर की तारीफ भी की है।

फिल्म का दो पोस्टर जारी किया गया है। दोनों ही पोस्टर काफी आकर्षक है। एक पोस्टर पर स्वरा चमकीले साइकिल पर बैठी हुई हैं, जिन्हें खिड़की से एक आदमी झांक रहा है। दूसरे पोस्टर में वो ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं।

Well done @ReallySwara for constantly breaking ground!! 24th march is the date guys ! For this new world and engaging film!!! pic.twitter.com/3zmuUvOIrO