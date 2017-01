कॉमेडी किंग कपिल का ऐलान, इस फिल्म से बनेंगे प्रोड्यूसर 

बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जल्द ही प्रोडक्शन में कदम रखेंगे। कपिल ने ट्विटर के जरिए ऐलान किया है कि वो फिल्म 'फिरंगी' के साथ फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी में हैं। उन्होंने लिखा, प्रोडयूसर के तौर पर मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म फिरंगी बहुत जल्द आने वाली है।

My first Bollywood movie as a producer .."FIRANGI" .. coming soon.. need ur blessings :)

कपिल ने साल 2105 में फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' से एक्टिंग में कदम रखा था। कपिल अब 'फिरंगी' के साथ फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी में हैं। अभी इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है।

कपिल फिलहाल अपने कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा' में काम कर रहे हैं। हाल ही में उनके शो में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी आने वाली फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे।

U can't miss the masti with Badshah @iamsrk thanks for coming bhai.. all the best for #Raees lots of love n regards always pic.twitter.com/x3N3VQQb7y