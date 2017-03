Revealed: राजू-एहसान-सुनील पर कपिल ने तोड़ी चुप्पी, बोले-शो में...

सुनील ग्रोवर से हुए विवाद के बाद से कपिल शर्मा की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। सुनील ग्रोवर के साथ ही उनकी आधी से ज्यादा टीम शो छोड़ चुकी है।

सुनील ग्रोवर और उनके दूसरे साथियों के शो छोड़ने के बाद यह खबर आई थी कि उनकी जगह राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी और सुनील पाल शो में एंट्री ले सकते हैं। इस रविवार को टेलिकास्ट हुए एपिसोड में जब ये तीनों कॉमेडियन्स दिखाई दिए तो यह खबर कन्फर्म भी हो गई।

लेकिन, कपिल ने इस बारे में कुछ और ही बयान दिया है। कपिल ने कहा है कि ये तीनों कॉमेडियन्स शो में एंट्री नहीं लेने वाले, बल्कि ये तीनों सिर्फ एक एपिसोड के लिए आए थे, ये तीनों शो का हिस्सा नहीं बने हैं।

Raju Srivastav, Ehsaan Qureshi and Sunil Pal are not integrated in the show, it was a combi-special episode: Sources from Kapil Sharma Show pic.twitter.com/z7N01j2Znm