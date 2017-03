कपिल ने फिल्मी अंदाज़ में किया G.F. का खुलासा, देखें PHOTO

कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर कपिल शर्मा ने फिल्मी अंदाज़ में अपनी गर्लफ्रेंड का खुलासा किया है। कपिल ने गर्लफ्रेंड की फोटो ट्विटर और फेसबुक पर शेयर की है। फोटो के साथ कपिल ने ट्विटर पर जिस तरह से मैसेज लिखा है, उससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी बेटर हाफ़ की खोज गिन्नी पर आकर ख़त्म हो गई है।

Will not say she is my better half .. she completes me .. love u ginni .. please welcome her .. I love her so much:) pic.twitter.com/IqB6VKauM5