IN PIC: कपिल शर्मा की होने वाली वाइफ को मिला क्यूट गिफ्ट, आप भी देखें

कॉमेडियन कपिल शर्मा को हाल ही में वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले उनकी होने वाली वाइफ के लिए गिफ्ट मिला है। इस गिफ्ट में एक लेडीज बैग और कुछ खाने का सामान है। कपिल ने ट्विटर पर इस खास गिफ्ट की फोटो भी शेयर की है।

लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि कपिल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और उन्होंने उनके लिए ये गिफ्ट लिए हैं। तो आपको बता दें कि कपिल ने अपनी होने वाली वाइफ के लिए ये गिफ्ट खुद नहीं लिए हैं बल्कि उनके फैन्स ने उन्हें ये गिफ्ट दिए हैं।

Thank u so much for ur love .. one gift is for my would be wife .. hahahaha. #ladies-purse #astrologers #love #blessings love always pic.twitter.com/hu9xn223Tf