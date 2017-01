भारत-पाक संबंधों पर बोले कमल हासन, दोनों देश अब बॉर्डर मिटा दे

जल्लीकटटू के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस द्वारा बलपूर्वक हटाए जाने के एक दिन बाद अभिनेता कमल हासन ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि वह इस बात से स्तब्ध हैं कि इस कार्रवाई में महिलाओं और बच्चों को भी कथित तौर पर बंदी बनाया गया।

फिल्म स्टार कमल हासन ने कहा कि वह पुलिस कार्रवाई के लिए तर्कसंगत व्याख्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे भी कथित तौर पर इस कार्रवाई का शिकार बने हैं।

पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर आगजनी और महिलाओं की पिटाई में संलिप्त दिखाने वाले वीडियो के वायरल हो जाने पर हासन ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि ये असली पुलिसकर्मी नहीं थे।

जल्लीकटटू पर प्रतिबंध के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जल्लीकटटू से ज्यादा लोग तो दुर्घटनाओं में मरते हैं। उन्होंने कहा, 'किसी भी चीज को बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।'

Have been demanding this for over 20 yrs. We were the early agitators of this law because it showed double standard-Kamal Haasan #Jallikattu