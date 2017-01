तमिलनाडु में सांडों का खेल 'जल्लीकट्टू' का विवाद गर्माता जा रहा है। आज जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में कई संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। इस बंद को विपक्ष का भी समर्थन मिला है।

'जल्लीकट्टू' के समर्थन में फिल्मी सितारें भी उतर आए हैं। कमल हासन, रजनीकांत तो पहले से ही इसके समर्थन में दिख रहें थे, अब संगीतकार ए.आर रहमान भी इसके समर्थन में सामने आ गए हैं। तीनों आज 'जल्लीकट्टू' की मांग के साथ एकदिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

ए.आर रहमान ने कल ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी भी दी थी। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, 'तमिलनाडु की भावना के समर्थन के लिए मैं कल उपवास पर बैठूंगा।' उन्होंने बाकि लोगों से भी इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है।

Join me on periscope today at 6.14 pm IST as I have the first glass of water to break my fast..