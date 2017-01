SRK के बेस्ट फ्रेंड करण ने रितिक को बताया 'काबिल'

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले फिल्ममेकर करण जौहर 'काबिल' में रितिक रोशन के परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। करण ने रितिक को शानदार भूमिका निभाने के लिए टिवटर पर बधाई दी है।

As a filmmaker it's exhilarating to watch an actor deliver his best....@iHrithik is a power house talent and is exemplary in #kaabil