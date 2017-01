BOX OFFICE पर नहीं जमा 'काबिल', 'रईस' की कमाई 100 करोड़ के पार

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' और रितिक रोशन की 'काबिल' की बॉक्स ऑफिस पर तकरार जारी है। कमाई के मामले में 'रईस' ने 'काबिल' को पीछे दिया है। 25 जनवरी को रिलीज हुई 'रईस' ने चार दिन में 28 जनवरी तक देश भर में 75.44 करोड़ की कमाई कर ली है।

फिल्म ने विदेशों में भी शुक्रवार (27 जनवरी) तक 38.14 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रईस की अब तक की कुल कमाई (75.44 + 38.14) 113.58 करोड़ हो गई है। कमाई की जानकारी फिल्म ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है।

#Raees - OVERSEAS - Wed to Fri: $ 5.6 million [38.14 cr]. Extended weekend [Wed to Sun] expected to be approx $ 9 million range. MASSIVE!