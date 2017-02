तेजी से हो रही थी 'JOLLY' की कमाई, लेकिन 100 करोड़ से ठीक पहले ही...

अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 2' की कमाई 100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इस फिल्म ने इस सोमवार तक 97.92 करोड़ की कमाई कर ली है। 'जॉली एलएलबी 2' की कमाई एक करोड़ पहुंचते ही यह अक्षय की सांतवी फिल्म होगी जिसकी कमाई 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। हालांकि वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने पहले ही 100 करोड़ से ऊपर कमाई कर ली है।

Akshay is on a roll. #JollyLLB2 will be his 7th ₹ 100 cr grosser. 4th ₹ 100 cr in a row [#Airlift, #HF3, #Rustom, #JollyLLB2]. India biz.