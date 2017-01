'झलक दिखला जा' की विजेता तेरिया बॉलीवुड में रख सकती हैं कदम!

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:23-01-2017 07:37:35 AM Last Updated:23-01-2017 07:37:35 AM

'झलक दिखला जा' सीजन 9 की विजेता तेरिया मागर डांस से लोगों का दिल जीतने के बाद अब फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं।

नेपाल की 14 साल की तेरिया मागर का कहना है कि अब वह बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं और उनका सपना सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करने का है। तेरिया इससे पहले 'डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स' पर भी बाजी मारी थी।

तेरिया शनिवार रात डांस रियलिटी शो की विजेता घोषित हुईं। उन्होंने सलमान युसुफ खान और शांतनु माहेश्वरी को हराकर ट्रॉफी और 30 लाख रुपये जीता। सलमान को पहला रनर-अप और शांतनु को दूसरा रनर-अप घोषित किया गया।

तेरिया ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि इसके बाद मैं क्या करूंगी? लेकिन मैं बॉलीवुड से जुड़ना चाहूंगी। मैं टीवी पर बॉलीवुड फिल्में देखकर बड़ी हुई हूं। अगर मुझे मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर मैं कोशिश जरूर करूंगी।'

Catch all the excitement behind winning the #JDJ9 title by our very own #TeriyaMagar. Download the ColorsTV App now-https://t.co/QFJyvw1kTY pic.twitter.com/NJqL2TfAQ1 — COLORS (@ColorsTV) January 22, 2017

बॉलीवुड में प्रेरणा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'सोनाक्षी सिन्हा के भाव मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। वह बहुत खूबसूरत हैं। मैं उनके साथ काम करना चाहती हूं।'

फिलहाल तेरिया अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटी हैं। शो में जीत के बारे में उन्होंने कहा, 'मुझे जीत की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सलमान और शांतनु बहुत अच्छे डांसर हैं। दोनों से कॉम्पटिशन जीतना इतना आसान नहीं था।'



The finalists' reach the #BiggBoss stage and its a moment of highlight for all the contestants' to be on this show! #JDJ9Finale pic.twitter.com/xknaiSLbue — COLORS (@ColorsTV) January 21, 2017

